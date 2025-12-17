Victorias Milling: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Victorias Milling ließ sich am 16.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Victorias Milling die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Victorias Milling hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,02 PHP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,060 PHP je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Victorias Milling in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,76 Milliarden PHP im Vergleich zu 1,33 Milliarden PHP im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,250 PHP. Im Vorjahr hatte Victorias Milling 0,280 PHP je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 12,68 Milliarden PHP vermeldet. Im Vorjahr hatte Victorias Milling 11,38 Milliarden PHP umgesetzt.

Redaktion finanzen.at