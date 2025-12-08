|
Victorias Secret informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Victorias Secret hat am 05.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.10.2025 abgelaufen war.
Victorias Secret vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,46 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,710 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat Victorias Secret im vergangenen Quartal 1,47 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Victorias Secret 1,35 Milliarden USD umsetzen können.
