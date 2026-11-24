Victoria's Secret Aktie
WKN DE: A3CU0R / ISIN: US9264001028
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24.11.2026 14:00:33
Victoria's Secret Names Rod Little As Board Chair, Succeeding Donna James
(RTTNews) - Victoria's Secret & Co. (VSXY), a specialty retailer of lingerie, beauty and fashion products, Tuesday announced a leadership change, with Rod Little elected to succeed Donna James as Chair of the Board of Directors following the company's 2027 annual meeting of shareholders.
James, who has served as Board Chair since Victoria's Secret became an independent public company in 2021, has informed the Board that she will not stand for reelection at the 2027 annual meeting.
Little, president and chief executive officer of Edgewell Personal Care Company, is an independent director who joined the Board in August 2023 and serves on its Human Capital and Compensation Committee. He brings more than three decades of leadership experience, including nearly 30 years in global consumer businesses, with expertise in strategic planning, public company finance and business growth.
His appointment as Board Chair will take effect following the 2027 annual meeting, subject to his reelection by shareholders.
On the NYSE, Victoria's Secret shares closed down 0.38% at $94.21 on Monday.
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