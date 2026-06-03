Victorias Secret: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Victorias Secret äußerte sich am 02.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,56 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,020 USD je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 1,56 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Victorias Secret 1,35 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at