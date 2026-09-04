Victorias Secret stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Victorias Secret hat am 03.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,18 USD, nach 0,200 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,61 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1,46 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at