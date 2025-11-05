Victory Bancorp öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Victory Bancorp hat am 03.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,290 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,77 Prozent auf 7,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 7,8 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at