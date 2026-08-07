Victory Capital A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Victory Capital A ließ sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Victory Capital A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,68 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,680 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 435,4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 355,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at