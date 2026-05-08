Victory Capital A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Victory Capital A hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,960 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 72,84 Prozent auf 388,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 224,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at