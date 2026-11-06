Victory Capital A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Victory Capital A veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Mit einem EPS von 1,11 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Victory Capital A mit 1,11 USD je Aktie genauso viel verdiente.

Victory Capital A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 396,6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 366,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at