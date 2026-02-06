06.02.2026 06:31:28

Victory Capital A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Victory Capital A ließ sich am 04.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Victory Capital A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,32 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Victory Capital A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 59,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 374,1 Millionen USD im Vergleich zu 234,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 4,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4,38 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 43,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,31 Milliarden USD, während im Vorjahr 912,04 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

