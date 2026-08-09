Victory Capital Aktie
ISIN: CA92645C1014
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09.08.2026 18:59:34
Victory Capital Hit a Stock-Price Target in Months. Here's What the CFO's Latest Insider Filing Shows
Michael Dennis Policarpo, President, CFO & CAO of Victory Capital Holdings, Inc. (NASDAQ:VCTR), reported a non-discretionary sale of 33,453 shares of Common Stock on August 5, totaling $3.3 million, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($99.97); post-transaction value based on the August 5 market close ($99.97).Victory Capital Holdings is a global asset management enterprise with a market capitalization of $6.7 billion and TTM revenue of $1.6 billion, positioning it as a significant player in the industry. The company leverages its integrated platform spanning investment advisory, fund administration, and distribution capabilities to deliver comprehensive solutions across institutional and retail markets. With strong profitability demonstrated by TTM net income of $460.9 million, Victory Capital maintains a competitive advantage through its diversified service offerings and broad client base spanning multiple investor segments.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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