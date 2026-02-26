Victory Capital Aktie
26.02.2026 14:12:00
Victory Capital swoops in with counterbid for Janus Henderson
Victory Capital says it’s mounted a bid for Janus Henderson that’s 16% higher than the $7.4 billion bid from Trian Fund Management the fund manager already agreed.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
