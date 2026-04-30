Victory Giant Technology (HuiZhou)Co: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Victory Giant Technology (HuiZhou)Co hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 35,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,61 Milliarden HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,23 Milliarden HKD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at