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16.11.2026 06:31:29
Victory Marine: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Victory Marine stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Umsatz wurde auf 0,3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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