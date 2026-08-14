Victory Marine stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Victory Marine hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0,2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2100 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at