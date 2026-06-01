Victory Paper Boards (India): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Victory Paper Boards (India) lud am 29.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Victory Paper Boards (India) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,90 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,09 INR je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 72,59 Prozent auf 59,5 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 217,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Victory Paper Boards (India) vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 3,660 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,40 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 28,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 327,49 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 457,83 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at