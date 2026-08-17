Victory Paper Boards (India) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Victory Paper Boards (India) präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,23 INR gegenüber 0,640 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Victory Paper Boards (India) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 49,35 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 78,7 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 155,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at