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03.06.2026 06:31:29
Victory Square Technologies: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Victory Square Technologies hat am 02.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,02 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,010 CAD je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24,9 Millionen CAD – ein Plus von 449,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Victory Square Technologies 4,5 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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