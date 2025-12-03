XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-
03.12.2025

Victory Square Technologies: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Victory Square Technologies hat am 01.12.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 CAD gegenüber 0,110 CAD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Victory Square Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 122,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,5 Millionen CAD im Vergleich zu 4,7 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

