Victory Square Technologies: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Victory Square Technologies hat am 31.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 28,0 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 421,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,4 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at