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20.05.2026 06:31:29
Victory Supermarket Chain: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Victory Supermarket Chain hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 1,31 ILS gegenüber 0,150 ILS je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 755,8 Millionen ILS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Victory Supermarket Chain einen Umsatz von 603,7 Millionen ILS eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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