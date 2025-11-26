|
Victory Supermarket Chain: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Victory Supermarket Chain hat am 24.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,23 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,12 ILS erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,78 Prozent auf 646,3 Millionen ILS aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 693,3 Millionen ILS erwirtschaftet worden.
