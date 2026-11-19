Vida Global A äußerte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,04 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,040 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 0,3 Millionen USD gegenüber 0,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at