Alpen Aktie
WKN DE: A0JJXA / ISIN: JP3126470008
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18.11.2026 10:30:00
Video: 1000 km in die Alpen: Kommen wir mit E-Pickup und E-Enduro durch?
Zwei Fahrzeuge. Null Liter Benzin. Wir testen einen E-Pickup-Truck und ein E-Geländemotorrad auf ihre Offroad-Fähigkeiten. Ein Videobeitrag.
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