Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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08.05.2026 09:57:00
Video, Foto, Siri: Was Apple für seine Kamera-App in iOS 27 plant
Schon jetzt lässt sich mit Visual Intelligence schnell Bild-KI aufs iPhone holen. Mit dem nächsten iOS kommt ein „Siri-Mode“ für die Kamera hinzu.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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