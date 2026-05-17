Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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17.05.2026 09:15:00
Video: Statt Microsoft — Diese vier Office-Pakete solltet ihr kennen
Wer nach datenschutzfreundlichem und günstigerem Ersatz für Microsoft Office sucht, findet mindestens vier gute Alternativen. Wir stellen sie im Video vor. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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