Videospiele-Macher Activision: Briten blockieren Microsofts Mega-Deal

Seit Monaten versucht Microsoft , den Kauf des Videospiele-Machers Activision mit Hits wie "Call of Duty" oder "World of Warcraft" unter Dach und Fach zu bringen. Doch nach Bedenken in den USA blockieren jetzt britische Wettbewerbshüter den Deal. Das könnte Microsoft Milliarden kosten.