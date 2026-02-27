27.02.2026 06:31:29

Vidhance Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Vidhance Registered stellte am 25.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,40 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,940 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 4,1 Millionen SEK in den Büchern – ein Minus von 53,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vidhance Registered 8,8 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Vidhance Registered vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 5,650 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -4,820 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Vidhance Registered mit einem Umsatz von insgesamt 17,99 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,96 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um -45,42 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

