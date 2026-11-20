Vidhance Registered präsentierte am 18.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,51 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,120 SEK erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,0 Millionen SEK, während im Vorjahreszeitraum 3,8 Millionen SEK ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at