24.11.2025 06:31:29
Vidhance Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Vidhance Registered hat am 21.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,12 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,410 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat Vidhance Registered im vergangenen Quartal 3,8 Millionen SEK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 45,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vidhance Registered 6,9 Millionen SEK umsetzen können.
