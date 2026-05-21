Vidhance Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Vidhance Registered hat am 19.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,35 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Vidhance Registered ein EPS von -1,890 SEK in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 3,3 Millionen SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 30,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,8 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at