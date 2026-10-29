|
29.10.2026 06:31:29
Vidhi Dyestuffs Manufacturing: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Vidhi Dyestuffs Manufacturing ließ sich am 26.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Vidhi Dyestuffs Manufacturing die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS belief sich auf 3,52 INR gegenüber 2,11 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,37 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 82,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 749,9 Millionen INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX im Minus -- DAX tiefer -- Wall Street unter Druck -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende geben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die US-Börsen bewegen sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.