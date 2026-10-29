Vidhi Dyestuffs Manufacturing: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Vidhi Dyestuffs Manufacturing ließ sich am 26.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Vidhi Dyestuffs Manufacturing die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 3,52 INR gegenüber 2,11 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,37 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 82,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 749,9 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at