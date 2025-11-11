|
Vidhi Dyestuffs Manufacturing gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Vidhi Dyestuffs Manufacturing veröffentlichte am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 2,11 INR gegenüber 1,81 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 749,9 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 17,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 912,9 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.
