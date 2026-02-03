|
Vidhi Dyestuffs Manufacturing: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Vidhi Dyestuffs Manufacturing gab am 02.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2,49 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,55 INR je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 985,2 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 944,5 Millionen INR.
