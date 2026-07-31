Vidhi Dyestuffs Manufacturing: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Vidhi Dyestuffs Manufacturing hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,43 INR gegenüber 2,54 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 66,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,46 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 879,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at