Vidya Wires präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Vidya Wires äußerte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,81 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,710 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 33,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,50 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 4,12 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at