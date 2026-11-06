Vidya Wires präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Vidya Wires hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,70 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,620 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,81 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 52,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vidya Wires einen Umsatz von 3,81 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at