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14.05.2026 06:31:29
Vidya Wires zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Vidya Wires hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 2,71 INR beziffert, während im Vorjahr 2,53 INR je Aktie in den Büchern standen.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Vidya Wires mit einem Umsatz von insgesamt 18,40 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 14,77 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 24,54 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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