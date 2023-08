Viel Betrieb bei Airlines im Juni: Branche fast auf Vor-Corona-Niveau

GENF (dpa-AFX) - Die Fluggesellschaften blicken auf einen starken Juni zurück. Die geflogenen Personenkilometer seien um 31 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen, berichtete der Verband der Fluggesellschaften (IATA) am Dienstag in Genf. Für das gesamte erste Halbjahr sei der Betrieb 47,2 Prozent stärker gewesen als im gleichen Zeitraum 2022. "Global liegt der Verkehr jetzt bei 94,2 Prozent des Niveaus vor der Corona-Pandemie", berichtete IATA. Besonders voll seien die Maschinen in Nordamerika und Europa gewesen.

Fluggesellschaften aus der Region Asien-Pazifik legten bei den Personenkilometern im Juni um 128,1 Prozent gegenüber dem Juni 2022 zu. Bei europäischen Airlines waren es plus 14 Prozent, bei nordamerikanischen plus 23,3 Prozent./oe/DP/he