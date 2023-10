Viel Podiumsehren für das BMW M Team WRT beim GT World Challenge Europe Sprint Cup-Finale in Zandvoort.

Das Finale des GTWC Sprint Cups in Zandvoort sah die Crews des BMW M Team WRT mehrfach auf dem Podium. Valentino Rossi und Maxime Martin beeindruckten mit einem dritten Platz im Rennen am Samstag. Ihre BMW M Werksfahrerkollegen Charles Weerts und Dries Vanthoor beendeten das Rennen am Sonntag auf dem zweiten Platz. Niklas Krütten und Calan Williams wurden im GTWC Gold Cup und im GTWC Sprint Gold Cup als Champions gekrönt. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW Zum vollständigen Artikel