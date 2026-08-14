Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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14.08.2026 16:23:32
Viel schneller als der Suezkanal: China schickt Schiffe jetzt per "Express-Frachtroute" über das Nordpolarmeer
Fast drei Wochen schneller als durch den Suezkanal soll es gehen, wenn Schiffe aus China über das Nordpolarmeer nach Großbritannien fahren. Fortan wird die Route regelmäßig bedient. Experten sehen darin aber nicht mehr als eine Nische.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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