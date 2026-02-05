Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
05.02.2026 07:09:00
Viel Zulauf zu Zalando-Betriebsversammlung erwartet
Der Internethändler Zalando schließt Logistik-Zentrum in Erfurt – etwa 2700 Beschäftigte sind betroffen. Um ihre Zukunft geht es bei einer Betriebsversammlung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
