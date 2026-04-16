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16.04.2026 09:48:38

Viele annullierte Flüge wegen Lufthansa-Streik in München

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Streik bei der Lufthansa-Gruppe (Lufthansa) hat sich auch am Donnerstag auf Reisende in München ausgewirkt. 900 Flüge wären insgesamt in den beiden Terminals des Airports geplant gewesen, sagte eine Flughafensprecherin am Morgen. "Annulliert gemeldet sind aktuell 420 Starts und Landungen." Die Zahl betrifft allerdings alle Airlines, gesonderte Zahlen für die vom Streik betroffenen Flüge nannte der Flughafen nicht.

Im von der Lufthansa und ihren Partner-Airlines genutzten Terminal 2 sei es jedenfalls sehr ruhig, sagte die Sprecherin. "Die Passagiere sind offensichtlich alle vorab von den jeweiligen Fluggesellschaften gut informiert worden."

Sowohl die Kabinengewerkschaft Ufo als auch die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hatten für Donnerstag zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. "Passagieren der Lufthansa, Lufthansa City Line und Eurowings wird empfohlen, sich vor der Anreise zum Flughafen über den aktuellen Status ihres Fluges zu informieren", teilte der Flughafen mit. Es ist die inzwischen vierte Streikwelle bei der Lufthansa.

Reisende sind in München zudem noch davon betroffen, dass aufgrund von Bauarbeiten bis Freitag keine Züge von und zum Flughafen fahren. Davon ist auch die S-Bahn betroffen. Es gibt einen Schienenersatzverkehr mit Bussen./eri/DP/zb

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