Viele Bürger freuen sich über geplante Trinkwasser-Brunnen

BERLIN (dpa-AFX) - Die große Mehrheit der Bürger begrüßt einer Umfrage zufolge die von der Bundesregierung geplanten Trinkwasserbrunnen in deutschen Städten und Gemeinden. Fast zwei Drittel der Befragten (64 Prozent) gaben in einer am Montag veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov an, zukünftig das frei verfügbare Trinkwasser in Parks, Fußgängerzonen oder Einkaufspassagen zu nutzen. Darauf verzichten wollen 26 Prozent, 10 Prozent machten keine Angabe.

Umweltministerin Steffi Lemke will angesichts zunehmender Hitze Städte und Kommunen zum Aufstellen zahlreicher neuer Trinkwasserbrunnen verpflichten. Ein entsprechender Gesetzesvorschlag der Grünen-Politikerin hatte vergangene Woche das Bundeskabinett passiert./seb/DP/mis