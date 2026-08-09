09.08.2026 17:00:38

Viele Opfer nach russischem Angriff auf Charkiw

KIDEW (dpa-AFX) - Bei einem russischen Angriff auf die ostukrainische Großstadt Charkiw ist nach offiziellen Angaben mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Weitere 37 Bewohner seien bei der Attacke verletzt worden, teilte Bürgermeister Ihor Terechow auf Telegram mit. Bei dem Angriff sei ein mehrstöckiges Wohnhaus getroffen worden. Die Suche nach möglichen weiteren Opfern unter den Trümmern dauerte an.

In der Region Saporischschja starb ein Feuerwehrmann bei russischem Beschuss. Der Mann hatte mit Kollegen nach einem nächtlichen Artillerieüberfall russischer Militärs in den Trümmern nach möglichen Opfern gesucht, als der Trupp in einen neuen Angriff geriet, wie Innenminister Iwan Wychiwskyj auf Telegram mitteilte.

Das russische Militär berichtete unterdessen von Drohnen-Angriffen auf das Schienennetz der ukrainischen Eisenbahn in der Umgebung von Charkiw, Dnipro und Sumy. Bei den Attacken seien auch Lokomotiven und Waggons getroffen und beschädigt worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau nach Angaben der Staatsagentur Tass mit. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen. Die ukrainische Seite äußerte sich nicht.

Russland führt seit fast viereinhalb Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. In jüngster Zeit greifen die russischen Streitkräfte überwiegend zivile Ziele im Nachbarland an./cha/DP/he

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