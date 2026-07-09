KI HOLDINGS Aktie

KI HOLDINGS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003

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09.07.2026 13:15:00

«Viele Portfolios hängen am selben KI-Risiko»

Die Märkte lassen geopolitische Schocks zunehmend an sich abprallen – doch die Risiken sind damit keineswegs verschwunden. Sound-Capital-CIO Christian Luchsinger warnt im Interview vor einer unberechenbareren Geldpolitik, strukturell höherer Volatilität und gefährlichen Konzentrationsrisiken rund um den KI-Boom.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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