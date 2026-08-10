10.08.2026 13:06:38

Viele Verletzte nach russischem Angriff auf Saporischschja

SAPORISCHSCHJA (dpa-AFX) - Bei einem russischen Luftangriff auf die südostukrainische Großstadt Saporischschja sind mindestens 13 Menschen verletzt worden. Militärgouverneur Iwan Fedorow informierte auf Telegram über beschädigte Wohnhäuser und in Brand gesetzte Autos. Es sei mindestens eine Gleitbombe auf die Industriestadt abgeworfen worden. Für die Großstadt gilt aufgrund ständiger Angriffe fast ununterbrochen Luftalarm. Die Frontlinie ist nur etwas mehr als 20 Kilometer von Saporischschja entfernt.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen die russische Invasion./ast/DP/stk

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