Viele "Zweifelsfälle": COFAG erhält Zusatz-Kontrollmittel zurück

Für Firmen-Staatshilfen der COFAG sind bis Ende 2022 bei Finanzämtern zehntausende Male Ergänzungsgutachten durch das Hilfsvehikel des Bundes angefordert worden, um die Richtigkeit von Angaben zu kontrollieren. Nachdem die Rechtsgrundlage fehlt, soll diese via Initiativantrag von ÖVP und Grünen bis Ende 2023 wieder hergestellt werden. Es gibt laut Parlamentskorrespondenz den Regierungspolitikern zufolge nämlich "eine erhebliche Anzahl an Fällen, in denen Zweifel bestehen".

Förderanträge werden im Auftrag der COFAG durch die Finanzverwaltung einer automationsunterstützten Risikoanalyse unterzogen. Bestehen begründete Zweifel an der Richtigkeit der Angaben im Antrag oder an der Plausibilität der zur Ermittlung der Höhe des Zuschusses angegebenen Daten, kann die COFAG im Einzelfall eine ergänzende Analyse (Ergänzungsgutachten) vom Finanzamt anfordern. Auf dessen Basis entscheidet die COFAG über den Förderantrag. In der nächsten Nationalratssitzung soll der Initiativantrag beschlossen werden, hieß es in der Parlamentskorrespondenz aus dem Budgetausschuss vom Dienstag.

Im Auftrag der COFAG haben die Finanzämter während der Coronapandemie insgesamt knapp 60.000 Ergänzungsgutachten erstellt, hatte das Finanzministerium im Mai mitgeteilt. Insgesamt wurde der Auszahlungsbetrag durch diese Ergänzungsgutachten laut Ministerium um mehr als 80 Mio. Euro korrigiert.

Insgesamt seien Hilfen durch COFAG-Kontrollen und Amnestie gegenüber den beantragten Summen um 230 Mio. Euro reduziert worden. Konkret seien wegen der Kontrollen 195 Mio. Euro weniger ausbezahlt worden und 35 Mio. Euro durch freiwillige Korrekturmeldungen im Rahmen der Amnestieregelung zurückgeflossen.

