BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
27.02.2026 16:55:03
"Vielfältige Einsatzmöglichkeit": BMW testet Hilfe von humanoiden Robotern in Leipzig
1,65 Meter große und 60 Kilogramm schwere Roboter laufen derzeit durch die Werkshalle von BMW in Leipzig und helfen erstmals in der Produktion. Der Autobauer betont, dass ihr Einsatz keine Menschen ersetze. Vielmehr sollen sie künftig unangenehme und gefährliche Arbeiten übernehmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Nachrichten zu BMW AG
Analysen zu BMW AG
|23.02.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.02.26
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|06.02.26
|BMW Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|86,70
|-2,63%
