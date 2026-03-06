Viemed Healthcare präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Viemed Healthcare stellte am 04.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 0,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Viemed Healthcare 0,100 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 76,2 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 60,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,370 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,280 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,52 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 270,28 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 224,26 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at